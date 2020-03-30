2020-03-30T11:59:04+03:00
Происшествия

У жителя Тульской области на ходу загорелся угнанный «ВАЗ»

По предварительным данным, во время движения у машины замкнуло проводку
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Щекинском районе 27-летний безработный ранее судимый мужчина угнал у местной жительницы автомобиль ВАЗ-2103 1982 года выпуска. По предварительным данным, во время движения у машины замкнуло проводку и она загорелась. Злоумышленник покинул салон, а автомобиль сгорел.

Выясняя обстоятельства происшествия, полицейские определили личность находившегося за рулём. При дальнейшей проверке 27-летний подозреваемого изобличили в угоне. Он признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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