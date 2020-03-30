У жителя Тульской области на ходу загорелся угнанный «ВАЗ»
В Щекинском районе 27-летний безработный ранее судимый мужчина угнал у местной жительницы автомобиль ВАЗ-2103 1982 года выпуска. По предварительным данным, во время движения у машины замкнуло проводку и она загорелась. Злоумышленник покинул салон, а автомобиль сгорел.
Выясняя обстоятельства происшествия, полицейские определили личность находившегося за рулём. При дальнейшей проверке 27-летний подозреваемого изобличили в угоне. Он признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
ИСТОЧНИК KP.RU