Туляк ударил охранника и украл алкоголь из магазина на Косой Горе

30 Март 2020 2020-03-30T11:45:04+03:00

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Туляк попытался внести алкоголь из магазина на Косой Горе. При этом ударил охранника торговой точки, который пытался помешать грабителю. По записям камер видеонаблюдения полицейские выяснили личность злоумышленника. А затем и его местонхождение.

25-летний безработный мужчина доставлен в отделение полиции для разбирательства. Похищенное обнаружено и изъято. Подозреваемый признался в содеянном. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU