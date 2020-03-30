2020-03-30T11:33:32+03:00
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В Туле начнут дезинфицировать остановки и опоры освещения

Об этом говорили на совещании в правительстве региона
Мария ВЛАСОВА
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С 30 марта в Туле начнут дезинфицировать остановочные павильоны и опоры освещения. Ранее улицы и дороги города начали поливать дезинфицирующими средствами.

Продолжают обрабатывать и весь муниципальный транспорт перед выходом в рейс. Между рейсами транспорт проветривается и дезинфицируется. Аналогичные рекомендации направлены в адрес коммерческих перевозчиков.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил региональному комитету по безопасности проработать вопрос с МЧС о взаимодействии по дезинфекции транспорта, общественных мест, территорий около медицинских учреждений и многоквартирных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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