Нерабочая неделя в Туле: газ, воду и электричество отключать не будут

30 Март 2020 2020-03-30T11:23:18+03:00

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Газ, вода, электричество будут подаваться без отключений. Об этом говорили на совещании по организации жизнедеятельности Тулы в период повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Все ресурсоснабжающие организации переведены на дежурный режим работы. Плановые работы, требующие временного прекращения подачи того или иного ресурса, перенесены на более поздние сроки.

На случай аварийных ситуаций все дежурные бригады укомплектованы, ответственные лица назначены. Необходимые запасы всех материально-технических ресурсов сделаны. У каждой организации работают горячие линии. Регоператоры по вывозу мусора работают в повышенном режиме готовности, отходы вывозятся по графику, создан дополнительный резерв сотрудников и спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU