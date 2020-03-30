2020-03-30T10:52:52+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Туле: какая погода будет у туляков за окном

По прогнозам метеорологов март закончится снегопадом
Игорь КОПЫТОВ
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Нерабочая неделя в Туле: какая погода будет у туляков за окномНерабочая неделя в Туле: какая погода будет у туляков за окномФото: Алексей ФОКИН
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Весеннее тепло завтра, 31 марта, сменится в Тульской области небольшими заморозками и, предположительно, снегопадом.

Далее температура будет возвращаться обратно к своим климатическим нормам, и к выходным столбик термометра снова поднимется до положительных температур. Так, в субботу обещают до +9 градусов. При этом сохранится облачность, а вот дождей, по-прежнему, не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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