Нерабочая неделя в Туле: какая погода будет у туляков за окном
По прогнозам метеорологов март закончится снегопадом
Нерабочая неделя в Туле: какая погода будет у туляков за окномФото: Алексей ФОКИН
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Весеннее тепло завтра, 31 марта, сменится в Тульской области небольшими заморозками и, предположительно, снегопадом.
Далее температура будет возвращаться обратно к своим климатическим нормам, и к выходным столбик термометра снова поднимется до положительных температур. Так, в субботу обещают до +9 градусов. При этом сохранится облачность, а вот дождей, по-прежнему, не ожидается.
ИСТОЧНИК KP.RU