Нерабочая неделя в Туле: росгвардейцы напоминают жителям о режиме самоизоляции
Сотрудники ведомства оповещают о необходимости оставаться дома в том числе с помощью громкоговорителей
Фото: Управление Росгвардии по Тульской области
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Росгвардейцы напоминают тулякам о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Ежедневно несут службу на улицах города 36 экипажей групп задержания.
Также сотрудники ведомства оповещают жителей о необходимости оставаться дома в период нерабочей недели с помощью громкоговорителей, которыми оборудованы служебные автомобили.
Маршруты групп задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тульской области приближены к местам возможного массового скопления людей и парковым зонам.
ИСТОЧНИК KP.RU