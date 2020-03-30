2020-03-30T10:41:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочая неделя в Туле: росгвардейцы напоминают жителям о режиме самоизоляции

Сотрудники ведомства оповещают о необходимости оставаться дома в том числе с помощью громкоговорителей
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Управление Росгвардии по Тульской областиФото: Управление Росгвардии по Тульской области
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Росгвардейцы напоминают тулякам о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Ежедневно несут службу на улицах города 36 экипажей групп задержания.

Также сотрудники ведомства оповещают жителей о необходимости оставаться дома в период нерабочей недели с помощью громкоговорителей, которыми оборудованы служебные автомобили.

Маршруты групп задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тульской области приближены к местам возможного массового скопления людей и парковым зонам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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