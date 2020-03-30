30 Март 2020 2020-03-30T10:35:11+03:00

Одна из тульских УК присвоила себе 1,5 миллиона рублей коммунальных платежей Фото: Алексей ФОКИН

В результате образовался долг перед теплоснабжающей организацией

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В Туле возбуждено уголовное дело за причинение имущественного ущерба «Тулатеплосетям». Установлено, что управляющая компания «Жилкомхоз» Зареченского района исправно получала от жильцов средства по платежкам, но при этом не производила оплату по договорам.

Следователями возбуждено уголовное дело за причинение имущественного вреда в особо крупном размере. Ход дела находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU