Одна из тульских УК присвоила себе 1,5 миллиона рублей коммунальных платежей
В результате образовался долг перед теплоснабжающей организацией
Одна из тульских УК присвоила себе 1,5 миллиона рублей коммунальных платежейФото: Алексей ФОКИН
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В Туле возбуждено уголовное дело за причинение имущественного ущерба «Тулатеплосетям». Установлено, что управляющая компания «Жилкомхоз» Зареченского района исправно получала от жильцов средства по платежкам, но при этом не производила оплату по договорам.
Следователями возбуждено уголовное дело за причинение имущественного вреда в особо крупном размере. Ход дела находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU