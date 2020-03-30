2020-03-30T10:31:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В тульских больницах оборудуют 733 койки для больных коронавирусом

В регионе определены 6 учреждений для госпитализации
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тульской области оборудуют 733 инфекционные койки, 30% из них развернут к 3 апреля. Дополнительные койки появятся на базе еще 2 медучреждений.

Сейчас больные коронавирусом туляки находятся в областной клинической больнице, городской больнице №11, городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина и Новомосковской городской клинической больнице.

Медучреждения, в которых находятся больные коронавирусом, оснащены необходимым медицинским оборудованием и расходными материалами. Идет оснащение тех медицинских организаций, где будет развернут дополнительный коечный фонд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24