Почти 350 метров трубопровода заменили на минувшей неделе специалисты «Тулагорводоканала»

30 Март 2020 2020-03-30T10:21:00+03:00

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Почти пять сотен заявок отработали водоканальщики на объектах Скуратовских поселков, поселков Косая Гора и Менделеевский, а так же в населенных пунктах Ленинского района выполнены. Были устранены 17 повреждений на трубопроводах водопровода и канализации, ликвидированы 28 течей из водопроводных колодцев, отремонтированы 33 водоразборные колонки, прочищены 194 засоров на сетях канализации.

Кроме того, в ходе проверок сотрудниками технического управления составлено 7 актов о несанкционированном вмешательстве в работу приборов учета.

ИСТОЧНИК KP.RU