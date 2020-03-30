Тулякам предложили поучаствовать в «Цифровом диктанте»

30 Март 2020 2020-03-30T10:14:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тульской области стартовал федеральный проект «Цифровой диктант». Приняв участие в тестировании, жители региона смогут оценить свою цифровую грамотность, определить какие цифровые компетенции им стоит развивать.

Диктант состоит из вопросов, разработанных с учетом разных возрастных категорий и разделенных на четыре смысловых блока: основы цифрового потребления, цифровые компетенции, цифровая безопасность, искусственный интеллект.

По 11 апреля все желающие смогут пройти онлайн-тестирование на сайте акции по адресу: https://цифровойдиктант.рф/.

ИСТОЧНИК KP.RU