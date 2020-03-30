Тулякам предложили поучаствовать в «Цифровом диктанте»
Цель проекта – мониторинг цифровой грамотности
Тулякам предложили поучаствовать в «Цифровом диктанте»Фото: соцсети
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В Тульской области стартовал федеральный проект «Цифровой диктант». Приняв участие в тестировании, жители региона смогут оценить свою цифровую грамотность, определить какие цифровые компетенции им стоит развивать.
Диктант состоит из вопросов, разработанных с учетом разных возрастных категорий и разделенных на четыре смысловых блока: основы цифрового потребления, цифровые компетенции, цифровая безопасность, искусственный интеллект.
По 11 апреля все желающие смогут пройти онлайн-тестирование на сайте акции по адресу: https://цифровойдиктант.рф/.
ИСТОЧНИК KP.RU