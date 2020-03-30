Нерабочая неделя в Туле: кто будет отдыхать?
Часть тульских предприятий изменит режим работы до 5 апреля
Нерабочая неделя в Туле: кто будет отдыхать?Фото: Игорь КОПЫТОВ
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Кроме официально объявленных правительством России структур, в тульском регионе без «каникул» останутся работники непрерывно действующих предприятий. Например, в НАК "Азот" цеха продолжат работать, а на удаленную работу переходит только офисный персонал. Также ТМК продолжит работу в штатном режиме, равно как и металлургические производства региона.
Наряду с этим полностью закрывается завод Октава, КБП и Тульский патронный завод. На других предприятиях, например, на "Тулаточмаше" продолжат работу только службы жизнеобеспечения.
ИСТОЧНИК KP.RU