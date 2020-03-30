Туляков предупреждают: не стоит верить сообщениям о выгодных бонусах на связь

30 Март 2020 2020-03-30T09:54:14+03:00

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Один из способов обмана - СМС или звонок якобы от оператора связи с информацией, что вы получаете некий очень выгодный бонус. Это может быть продолжительная подписка на некий сервис, новая онлайн-игра или нечто в этом роде. Далее могут попросить отправить код на «короткий номер», после чего, скорее всего, счет абонента будет обнулен.

Кроме того, мошенники могут запросить персональные данные или данные банковской карты. Обоснованием станет, например, долг за услуги, который нужно срочно погасить, иначе будут предъявлены те или иные санкции.

Единственно верное решение в таком случае – разъединиться и перезвонить оператору для уточнения информации по бесплатному телефону – рекомендует региональный Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU