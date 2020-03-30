Нерабочая неделя в Туле: когда и где пополнить транспортные карты
Туляки могут продлить льготные проездные билеты на апрель, получить и заменить транспортные карты всех типов 6 и 7 апреля с 8.00 до 18.00 без перерыва. Это делается на ул. Л. Толстого, 114-А в кабинете 012 на цокольном этаже.
Автовокзалы и автостанции региона, принимающие граждан по вопросу продления СТК, продолжают работать в прежнем режиме.
По всем вопросам использования транспортных карт туляков просят обращаться через форму обратной связи на сайте ОЕИРЦ в разделе «Контакты» или в контакт-центр по телефону 70-55-07. При обращении указывайте номер транспортной карты и СНИЛС для быстрой идентификации.
ИСТОЧНИК KP.RU