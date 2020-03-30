Нерабочая неделя в Туле: когда и где пополнить транспортные карты

30 Март 2020 2020-03-30T09:56:37+03:00

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Туляки могут продлить льготные проездные билеты на апрель, получить и заменить транспортные карты всех типов 6 и 7 апреля с 8.00 до 18.00 без перерыва. Это делается на ул. Л. Толстого, 114-А в кабинете 012 на цокольном этаже.

Автовокзалы и автостанции региона, принимающие граждан по вопросу продления СТК, продолжают работать в прежнем режиме.

По всем вопросам использования транспортных карт туляков просят обращаться через форму обратной связи на сайте ОЕИРЦ в разделе «Контакты» или в контакт-центр по телефону 70-55-07. При обращении указывайте номер транспортной карты и СНИЛС для быстрой идентификации.

ИСТОЧНИК KP.RU