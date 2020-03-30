Постамент памятника Ленину в Туле стянули ремнями
Ремни призваны предотвратить разрушение памятника
Фото: Сергей Белов
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Постамент памятника Ленину в Туле стянули ремнями. Фотографию монумента в таком виде опубликовал в соцсетях Сергей Белов.
Ремни призваны предотвратить разрушение памятника. Его планируют отремонтировать.
Памятник Владимиру Ленину был установлен на центральной площади города в 1983 году. Его высота составляет 8 м. Скульптура сделана из бронзы, а постамент – из красно-коричневого гранита.
ИСТОЧНИК KP.RU