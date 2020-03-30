2020-03-30T09:39:55+03:00
Происшествия

Постамент памятника Ленину в Туле стянули ремнями

Ремни призваны предотвратить разрушение памятника
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Сергей БеловФото: Сергей Белов
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Постамент памятника Ленину в Туле стянули ремнями. Фотографию монумента в таком виде опубликовал в соцсетях Сергей Белов.

Ремни призваны предотвратить разрушение памятника. Его планируют отремонтировать.

Памятник Владимиру Ленину был установлен на центральной площади города в 1983 году. Его высота составляет 8 м. Скульптура сделана из бронзы, а постамент – из красно-коричневого гранита.

ИСТОЧНИК KP.RU

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