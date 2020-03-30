2020-03-30T09:35:45+03:00
Общество

Туляков призвали ограничить поездки на личном транспорте

Связано это не столько с условиями повышенной готовности при распространении коронавируса, сколько возросшем резко числом дорожно-транспортных происшествий в Тульской области
Игорь КОПЫТОВ
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Туляков призвали ограничить поездки на личном транспортеТуляков призвали ограничить поездки на личном транспортеФото: Игорь КОПЫТОВ
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По мнению начальника регионального Управления МВД Сергея Галкина, это связано с непостоянством погодных условий.

Поэтому он обратился к жителям Тульской области с просьбой без экстренной необходимости не пользоваться личным транспортом в период длинных выходных, которые продлятся по 5 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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