Тульские студенты присоединились к общероссийскому флэшмобу
В социальных сетях стартовал флешмоб для студентов «Универ дома»
Тульские студенты присоединились к общероссийскому флэшмобуФото: соцсети
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Он посвящен дистанционному обучению. Студенты выкладывают в сети свой опыт обучения в домашних условиях, как они обустроили свое учебное место, с какими проблемами сталкиваются за время вдали от университета.
Участники челлендж, которых становится все больше, выкладывают в соцсетях фото и видео процесса дистанционного обучения. Основной платформой является Инстаграмм, но фото появляются уже и в других соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU