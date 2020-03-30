2020-03-30T09:24:41+03:00
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Тульские студенты присоединились к общероссийскому флэшмобу

В социальных сетях стартовал флешмоб для студентов «Универ дома»
Игорь КОПЫТОВ
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Тульские студенты присоединились к общероссийскому флэшмобуТульские студенты присоединились к общероссийскому флэшмобуФото: соцсети
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Он посвящен дистанционному обучению. Студенты выкладывают в сети свой опыт обучения в домашних условиях, как они обустроили свое учебное место, с какими проблемами сталкиваются за время вдали от университета.

Участники челлендж, которых становится все больше, выкладывают в соцсетях фото и видео процесса дистанционного обучения. Основной платформой является Инстаграмм, но фото появляются уже и в других соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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