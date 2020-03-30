2020-03-30T09:21:38+03:00
Общество

Из-за резкого похолодания туляков просят воздержаться от поездок на личном транспорте

А именно - с 30 марта по 2 апреля
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Из-за резкого похолодания туляков просят воздержаться от поездок на личном транспорте до 2 апреля. Прежде всего тех, кто успел поменять зимнюю резину на летнюю.

Изменение погодных условий ожидается 30 марта. Региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства рекомендует водителям быть крайне внимательными за рулём и соблюдать дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24