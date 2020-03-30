30 Март 2020 2020-03-30T09:21:38+03:00

А именно - с 30 марта по 2 апреля

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Из-за резкого похолодания туляков просят воздержаться от поездок на личном транспорте до 2 апреля. Прежде всего тех, кто успел поменять зимнюю резину на летнюю.

Изменение погодных условий ожидается 30 марта. Региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства рекомендует водителям быть крайне внимательными за рулём и соблюдать дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU