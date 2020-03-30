Фальшивых академиков в Тульской области станет меньше
Тульская прокуратура заблокировала несколько сайтов, на которых продавали поддельные дипломы
Фальшивых академиков в Тульской области станет меньшеФото: соцсети
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В ходе проверки интернет-ресурсов тульской прокуратурой обнаружено 6 сайтов, на которых продавались поддельные дипломы о высшем образовании. Также еще два предлагали военные билеты.
Для исключения доступа к указанным сайтам прокуратура направила в суд административного исковые заявления о признании информации запрещенной к распространению. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. В данный момент ресурсы заблокированы.
ИСТОЧНИК KP.RU