2020-03-30T09:09:26+03:00
Происшествия

Фальшивых академиков в Тульской области станет меньше

Тульская прокуратура заблокировала несколько сайтов, на которых продавали поддельные дипломы
Игорь КОПЫТОВ
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Фальшивых академиков в Тульской области станет меньшеФальшивых академиков в Тульской области станет меньшеФото: соцсети
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В ходе проверки интернет-ресурсов тульской прокуратурой обнаружено 6 сайтов, на которых продавались поддельные дипломы о высшем образовании. Также еще два предлагали военные билеты.

Для исключения доступа к указанным сайтам прокуратура направила в суд административного исковые заявления о признании информации запрещенной к распространению. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. В данный момент ресурсы заблокированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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