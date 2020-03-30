Для машин скорой помощи в Туле будут организованы бесплатные посты на мойках самооблуживания
В случае необходимости, период бесплатного обслуживания может быть продлнн
Для машин скорой помощи в Туле будут организованы бесплатные посты на мойках самооблуживанияФото: Алексей ФОКИН
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Пример социальной ответственности малого бизнеса - один из операторов автомоек выделает по посту на каждой свой мойке для бесплатного пользования каретами скорой помощи.
Акция будет действовать по 10 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU