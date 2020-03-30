2020-03-30T09:01:22+03:00
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Для машин скорой помощи в Туле будут организованы бесплатные посты на мойках самооблуживания

В случае необходимости, период бесплатного обслуживания может быть продлнн
Игорь КОПЫТОВ
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Для машин скорой помощи в Туле будут организованы бесплатные посты на мойках самооблуживанияДля машин скорой помощи в Туле будут организованы бесплатные посты на мойках самооблуживанияФото: Алексей ФОКИН
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Пример социальной ответственности малого бизнеса - один из операторов автомоек выделает по посту на каждой свой мойке для бесплатного пользования каретами скорой помощи.

Акция будет действовать по 10 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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