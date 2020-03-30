Из-за ошибки энергетической компании туляку начислили долг почти в 30 тысяч рублей

30 Март 2020 2020-03-30T08:54:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Туляк исправно платил по показаниям счетчика. Потом поменял его на новый, и продолжил также исправно оплачивать его показания. Однако в ноябре прошлого года ему пришла квитанция, в которой был прописан долг в 28 404 рублей за электричество. Все попытки доказать, что такое действие неправомерно, у самого энергопоставщика вызвали отказы производить перерасчет.

Точку в споре поставил суд. Кроме того, что долг был не засчитан, компания-поставщик еще и оплатила судебные издержки.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU