2020-03-30T08:54:26+03:00
Общество

Из-за ошибки энергетической компании туляку начислили долг почти в 30 тысяч рублей

Однако через суд он восстановил справедливость
Игорь КОПЫТОВ
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Из-за ошибки энергетической компании туляку начислили долг почти в 30 тысяч рублейИз-за ошибки энергетической компании туляку начислили долг почти в 30 тысяч рублейФото: Алексей ФОКИН
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Туляк исправно платил по показаниям счетчика. Потом поменял его на новый, и продолжил также исправно оплачивать его показания. Однако в ноябре прошлого года ему пришла квитанция, в которой был прописан долг в 28 404 рублей за электричество. Все попытки доказать, что такое действие неправомерно, у самого энергопоставщика вызвали отказы производить перерасчет.

Точку в споре поставил суд. Кроме того, что долг был не засчитан, компания-поставщик еще и оплатила судебные издержки.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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