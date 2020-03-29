2020-03-29T13:41:46+03:00
Происшествия

В Туле осудили двух грабителей магазина

Пролетарским районным судом вынесен приговор мужчинам, совершившим разбойное нападение на женщину
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле осудили двух грабителей магазинаВ Туле осудили двух грабителей магазинаФото: Алексей ФОКИН
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Установлено, что 5 мая 2019 года ранее судимый мужчина предложил своему знакомому совершить нападение на продавца магазина, и похитить принадлежащее ей имущество. Прибыв в магазин, осуществляя задуманное, соучастники, угрожая ножом, похитили 10,5 тысяч рублей.

Пролетарским районным судом Тулы мужчины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ, а одного из них также по ч.1 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора).

С учетом собранных доказательств, мужчинам назначены наказания в виде 5 и 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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