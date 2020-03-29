29 Март 2020 2020-03-29T12:46:42+03:00

Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр, возможно, будет приглашен в национальную сборную России Фото: материалы пресс-служб

Об этом сказал главный тренер Станислав Черчесов

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В интервью авторитетному спортивному изданию, он упомянул, что для включения в сборную, Бауэру необходимо иметь российский паспорт.

Сам защитник тульского «Арсенала» не раз поднимал вопрос получения гражданства РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU