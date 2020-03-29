2020-03-29T12:32:59+03:00
Происшествия

В Суворове Тульской области местный житель крал провода линий электропередач

Злоумышленник задержан по горячим следам
Игорь КОПЫТОВ
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В Суворове Тульской области местный житель крал провода линий электропередачВ Суворове Тульской области местный житель крал провода линий электропередачФото: Игорь КОПЫТОВ
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Полиция установила личность вора, причастного к краже со столбов ЛЭП в Суворове. В ходе оперативных мероприятий был задержан 22-летний ранее судимый местный житель.

Предварительно, ему вменяется кража 80 метров провода. Впрочем, пока проводится процессуальная проверка – возможно, случай был не один.

ИСТОЧНИК KP.RU

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