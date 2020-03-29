29 Март 2020 2020-03-29T12:16:46+03:00

Видеокамера и желание – все, что нужно тулякам для сдачи норм ГТО в домашних условиях Фото: соцсети

Снятый ролик необходимо прислать в Центр тестирования, как можно оперативнее, чтобы выиграть приз

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Центр тестирования ГТО объявил конкурс на выполнение испытания комплекса упражнений в домашних условиях. В заочном режиме посоревноваться можно в подъеме туловища за 1 минуту.

Жюри будет оценивать технику выполнения и хронометраж. Конкурс продлится до 4 апреля включительно.

После объявления результатов, призы получат: автор первого видеоролика, самый маленький участник, самый возрастной, а также победители в абсолютном зачете у юношей и девушек, среди мужчин и женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU