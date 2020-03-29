Видеокамера и желание – все, что нужно тулякам для сдачи норм ГТО в домашних условиях
Снятый ролик необходимо прислать в Центр тестирования, как можно оперативнее, чтобы выиграть приз
Видеокамера и желание – все, что нужно тулякам для сдачи норм ГТО в домашних условияхФото: соцсети
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Центр тестирования ГТО объявил конкурс на выполнение испытания комплекса упражнений в домашних условиях. В заочном режиме посоревноваться можно в подъеме туловища за 1 минуту.
Жюри будет оценивать технику выполнения и хронометраж. Конкурс продлится до 4 апреля включительно.
После объявления результатов, призы получат: автор первого видеоролика, самый маленький участник, самый возрастной, а также победители в абсолютном зачете у юношей и девушек, среди мужчин и женщин.
ИСТОЧНИК KP.RU