В Тульской области приостановлены профосмотры и диспансеризация
Данные меры вызваны угрозой распространения коронавируса
В Тульской области приостановлены профосмотры и диспансеризацияФото: Алексей ФОКИН
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Решением Министерство здравоохранения Тульской области временно приостановлано проведение профосмотров и диспансеризаций.
Принятые меры должны замедлить распространение коронавируса. Это позволит жителям региона избежать лишних походов в медучреждения, снизит нагрузку с медперсонала.
ИСТОЧНИК KP.RU