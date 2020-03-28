2020-03-28T16:30:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области приостановлены профосмотры и диспансеризация

Данные меры вызваны угрозой распространения коронавируса
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области приостановлены профосмотры и диспансеризацияВ Тульской области приостановлены профосмотры и диспансеризацияФото: Алексей ФОКИН
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Решением Министерство здравоохранения Тульской области временно приостановлано проведение профосмотров и диспансеризаций.

Принятые меры должны замедлить распространение коронавируса. Это позволит жителям региона избежать лишних походов в медучреждения, снизит нагрузку с медперсонала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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