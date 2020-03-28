Правосудие настигло насильника в Тульской области спустя десять лет
Следствием установлено, что 21 мая 2010 года, недалеко от улицы Калинина в городе Донской неизвестный изнасиловал местную жительницу с применением угроз об убийстве. Поскольку установить личность преступника на тот момент не удалось, предварительное следствие по делу было приостановлено.
Однако все эти годы следствие велось - допрашивались свидетели, производились экспертизы - и результат был достигнут. Личность насильника была установлена - им оказался 44-летний мужчина.
26 марта 2020 года приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU