Очередной автоподжог в Туле: злоумышленник разыскивается
ЧП произошло накануне ночью 27 марта на Пушкинском проезде в Туле
Очередной автоподжог в Туле: злоумышленник разыскиваетсяФото: соцсети
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Судя по видео видеокамер наблюдения, появившемуся в социальных сетях, неизвестный целенаправленно совершил поджог, после чего скрылся в направлении улицы Гоголевская.
Сгоревший Hyundai восстановлению не подлежит.
На данный момент правоохранителями выясняются все детали происшедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU