2020-03-28T15:54:12+03:00
Происшествия

Очередной автоподжог в Туле: злоумышленник разыскивается

ЧП произошло накануне ночью 27 марта на Пушкинском проезде в Туле
Игорь КОПЫТОВ
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Очередной автоподжог в Туле: злоумышленник разыскиваетсяОчередной автоподжог в Туле: злоумышленник разыскиваетсяФото: соцсети
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Судя по видео видеокамер наблюдения, появившемуся в социальных сетях, неизвестный целенаправленно совершил поджог, после чего скрылся в направлении улицы Гоголевская.

Сгоревший Hyundai восстановлению не подлежит.

На данный момент правоохранителями выясняются все детали происшедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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