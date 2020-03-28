2020-03-28T15:25:31+03:00
Происшествия

В Тульской области раскрыта кража креплений железнодорожных путей

По горячим следам задержаны железнодорожные воры
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области раскрыта кража креплений железнодорожных путейВ Тульской области раскрыта кража креплений железнодорожных путейФото: Игорь КОПЫТОВ
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Сотрудники полиции оперативно установили личности похитителей крепежных элементов с железнодорожных путей около села Пятницкое Тульской области.

Двое неработающих жителей соседнего села Федоровка признались в краже.

Похищенное имущество изъято. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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