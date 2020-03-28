В Тульской области раскрыта кража креплений железнодорожных путей
По горячим следам задержаны железнодорожные воры
В Тульской области раскрыта кража креплений железнодорожных путейФото: Игорь КОПЫТОВ
Изменить размер текста:
Сотрудники полиции оперативно установили личности похитителей крепежных элементов с железнодорожных путей около села Пятницкое Тульской области.
Двое неработающих жителей соседнего села Федоровка признались в краже.
Похищенное имущество изъято. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU