28 Март 2020 2020-03-28T11:45:44+03:00

Туляк ловко продал 39 виртуальных окон почти на миллион рублей Фото: соцсети

Изготовитель пластиковых окон нажился на своих клиентах почти на миллион

Изменить размер текста: A A

Установлено, что с сентября 2017 года по апрель 2019 года 39-летний мужчина, представляясь изготовителем пластиковых окон, выманил у доверчивых покупателей деньги в качестве предоплаты по фиктивным договорам купли-продажи оконных блоков.

Общий доход ловкого мошенника за 39 случаев составил более 900 тыс. рублей. В ходе следствия обвиняемым добровольно возмещено 608 тыс. рублей.

Суд признал злоумышленнику по ч. 2 ст. 159 УК РФ наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU