Туляк ловко продал 39 виртуальных окон почти на миллион рублей
Изготовитель пластиковых окон нажился на своих клиентах почти на миллион
Туляк ловко продал 39 виртуальных окон почти на миллион рублейФото: соцсети
Изменить размер текста:
Установлено, что с сентября 2017 года по апрель 2019 года 39-летний мужчина, представляясь изготовителем пластиковых окон, выманил у доверчивых покупателей деньги в качестве предоплаты по фиктивным договорам купли-продажи оконных блоков.
Общий доход ловкого мошенника за 39 случаев составил более 900 тыс. рублей. В ходе следствия обвиняемым добровольно возмещено 608 тыс. рублей.
Суд признал злоумышленнику по ч. 2 ст. 159 УК РФ наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселения.
ИСТОЧНИК KP.RU