2020-03-28T09:42:30+03:00
Общество

Как тулякам пополнить социальные транспортные карты на апрель

Областной единый информационно-расчетный центр будет работать по измененному графику
Игорь КОПЫТОВ
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Как тулякам пополнить социальные транспортные карты на апрельКак тулякам пополнить социальные транспортные карты на апрельФото: Игорь КОПЫТОВ
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В связи с тем, что грядущая неделя объявлена нерабочей продление, выдача и замена проездных и СТК будет осуществляться по адресу: ул. Л. Толстого, 114-а (к. 12) 28 марта — с 9:00 до 16:00; 6 и 7 апреля — с 8:00 до 18:00 перерыва.

Продление транспортных карт на вокзалах и автостанциях Тульской области будет проходить в обычном режиме.

Дополнительная информация - на официальный сайте ОЕИРЦ в разделе «Контакты» или по телефону: 70-55-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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