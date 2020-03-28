2020-03-28T09:15:32+03:00
Общество

Где в Туле 28 марта отключат электричество

Временное отключение электроэнергии в городе будет связано с кронированием деревьев в Пролетарском округе
Игорь КОПЫТОВ
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Где в Туле 28 марта отключат электричествоГде в Туле 28 марта отключат электричествоФото: соцсети
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Без электроэнергии останутся жильцы домов по следующим адресам:

ул. Кутузова, 105-131 (нечетн.); ул. С. Ковалевской, 40-60 (четн.); ул. Попова, 40-59; ул. Добролюбова, 32-48 (четн.), 33-51 (нечетн.); ул. Панфиловцев, 68, 84; ул. Крылова, 30-46 (четн.); 31-47 (нечетн.), 45-а; ул. Поленова, 36-52 (четн.), 37-57 (нечетн.)

ИСТОЧНИК KP.RU

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