2020-03-27T18:03:17+03:00
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Нерабочая неделя в Туле: жители могут задать интересующие вопросы по телефону доверия

Кроме того, полные разъяснения опубликованы на сайте Минтруда РФ
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Предстоящая неделя объявлена нерабочей. Работа многих учреждений и предприятий в будет приостановлена.

У туляков возникает в связи с этим целый ряд вопросов. Задать их можно по телефону доверия Губернатора: 8-800-200-71-02. Кроме того, полные разъяснения по всем этим вопросам опубликованы на сайте Минтруда РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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