Нерабочая неделя в Туле: жители могут задать интересующие вопросы по телефону доверия
Кроме того, полные разъяснения опубликованы на сайте Минтруда РФ
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Предстоящая неделя объявлена нерабочей. Работа многих учреждений и предприятий в будет приостановлена.
У туляков возникает в связи с этим целый ряд вопросов. Задать их можно по телефону доверия Губернатора: 8-800-200-71-02. Кроме того, полные разъяснения по всем этим вопросам опубликованы на сайте Минтруда РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU