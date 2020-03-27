Нерабочая неделя в Туле: жители могут задать интересующие вопросы по телефону доверия

27 Март 2020 2020-03-27T18:03:17+03:00

Кроме того, полные разъяснения опубликованы на сайте Минтруда РФ

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Предстоящая неделя объявлена нерабочей. Работа многих учреждений и предприятий в будет приостановлена.

У туляков возникает в связи с этим целый ряд вопросов. Задать их можно по телефону доверия Губернатора: 8-800-200-71-02. Кроме того, полные разъяснения по всем этим вопросам опубликованы на сайте Минтруда РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU