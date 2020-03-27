2020-03-27T17:58:33+03:00
Происшествия

Пруд в тульском селе Архангельское окрасился в мутный цвет

Общественники обратились в природоохранную прокуратуру Тульской области
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ОНФФото: ОНФ
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Пруд в селе Архангельское приобрел серо-белесый цвет. Вода в водоеме резко ухудшилась по качеству с наступлением весны. На поверхности пруда образовалась пена, напоминающая мыльную, а от воды распространяется запах канализации. Такое уже было в 2019 году.

Жители обеспокоены еще и по той причине, что в дачный сезон воду из пруда они используют в хозяйственных целях. Водоем является популярным местом у рыбаков. В нем обитают разнообразные виды рыб.

Обо всем этом жители рассказали общественникам. А уже те обратились в природоохранную прокуратуру Тульской области.

В региональном штабе ОНФ сообщили, что наметят дальнейшие действия после получения ответа от ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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