Туляк отдал мошеннику почти 50 тысяч рублей за шоколадные монетки

27 Март 2020 2020-03-27T17:44:11+03:00

Поняв, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию

Изменить размер текста: A A

Туляк отдал мошеннику 46 тысяч рублей. Злоумышленник убедил 56-летнего мужчину купить у него 4 редкие золотые монеты.

Только позднее, при внимательном рассмотрении, мужчина увидел, что держит в руках шоколадные монетки, а не золотые. Поняв, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию.

Полицейские устанавливают местонахождение мошенника.

ИСТОЧНИК KP.RU