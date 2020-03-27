Туляк отдал мошеннику почти 50 тысяч рублей за шоколадные монетки
Поняв, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию
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Туляк отдал мошеннику 46 тысяч рублей. Злоумышленник убедил 56-летнего мужчину купить у него 4 редкие золотые монеты.
Только позднее, при внимательном рассмотрении, мужчина увидел, что держит в руках шоколадные монетки, а не золотые. Поняв, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию.
Полицейские устанавливают местонахождение мошенника.
ИСТОЧНИК KP.RU