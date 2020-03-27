Тульские приставы начали использовать специальные ящики для приема корреспонденции

27 Март 2020 2020-03-27T17:37:55+03:00

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В каждом структурном подразделении УФССП по Тульской области появились специальные переносные ящики для приема корреспонденции. Это связано с временным прекращением личного приема граждан.

- По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение суток будет проводиться проверка и приниматься процессуальное решение, - сообщил руководитель УФССП России по Тульской области – главный судебный пристав Тульской области Евгений Киреенков. - Кроме того, по обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, и иным вопросам, требующим оперативного реагирования, жители нашего региона могут обратиться по телефону дежурной части Управления (4872) 56-35-40. Информация об адресах и телефонах структурных подразделений УФССП России по Тульской области размещена на официальном интернет-сайте Управления.

Также по вопросам, связанным с деятельностью судебных приставов, туляки могут обратиться через интернет-приемную.

ИСТОЧНИК KP.RU