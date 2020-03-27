Нерабочая неделя в Туле: полицейские будут выборочно проверят граждан на улицах

27 Март 2020 2020-03-27T17:23:41+03:00

Это будет сделано для выяснения причин нахождения туляков вне дома

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Полицейские будут выборочно проверят граждан в период нерабочей недели. Это будет сделано для выяснения причин нахождения туляков на улицах. Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин попросил отнестись жителей региона к этому с пониманием.

За несоблюдение карантина и режима самоизоляции туляков будут привлекать к ответственности. Нарушителям в зависимости от последствий их поступка грозит либо штраф либо лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU