Нерабочая неделя в Туле: полицейские будут выборочно проверят граждан на улицах
Это будет сделано для выяснения причин нахождения туляков вне дома
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Полицейские будут выборочно проверят граждан в период нерабочей недели. Это будет сделано для выяснения причин нахождения туляков на улицах. Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин попросил отнестись жителей региона к этому с пониманием.
За несоблюдение карантина и режима самоизоляции туляков будут привлекать к ответственности. Нарушителям в зависимости от последствий их поступка грозит либо штраф либо лишение свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU