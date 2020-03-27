Нерабочая неделя в Туле: Казанская набережная останется открытой для посещения

27 Март 2020 2020-03-27T17:14:06+03:00

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Казанская набережная останется открытой для посещения. Запрет не затронет и другие территории, не являющиеся изолированными. При этом все общественные пространства будут патрулировать усиленные наряды полиции.

Напомним, с 28 марта по 5 апреля вводится запрет на нахождение в парках и даже проход через них. Ограничительные меры направлены против распространения коронавируса в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU