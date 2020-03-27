Тульский военно-исторический музей за март принял более 35 уникальных солдатских писем

27 Март 2020 2020-03-27T16:59:34+03:00

Генеральный директор ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» Роман Гаврилин Фото: материалы пресс-служб

Об этом сообщил генеральный директор ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» Роман Гаврилин

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Военно-исторический музей в рамках патриотического онлайн проекта «Наша Победа» запустил акцию «Читаем солдатские письма». За март принято более 35 уникальных солдатских писем периода Великой Отечественной войны. Об этом сообщил генеральный директор государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» Роман Гаврилин.

К акции может присоединиться любой житель России и даже зарубежных стран без учета возраста. Подробная информация есть на сайте музейного объединения.

Онлайн-проекты запущены во всех филиалах объединения. Например, в рамках проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 500-летия кремля проходят онлайн-экскурсии о неизвестных фактах тульского кремля.

Мероприятия в онлайн-формате в соцсетях музейного объединения и каждого филиала сотрудники продолжат проводить во время нерабочей недели и до окончания ограничительных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU