2020-03-27T16:59:34+03:00
Звезды

Тульский военно-исторический музей за март принял более 35 уникальных солдатских писем

Об этом сообщил генеральный директор ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» Роман Гаврилин
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Генеральный директор ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» Роман ГаврилинГенеральный директор ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» Роман ГаврилинФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

Военно-исторический музей в рамках патриотического онлайн проекта «Наша Победа» запустил акцию «Читаем солдатские письма». За март принято более 35 уникальных солдатских писем периода Великой Отечественной войны. Об этом сообщил генеральный директор государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» Роман Гаврилин.

К акции может присоединиться любой житель России и даже зарубежных стран без учета возраста. Подробная информация есть на сайте музейного объединения.

Онлайн-проекты запущены во всех филиалах объединения. Например, в рамках проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 500-летия кремля проходят онлайн-экскурсии о неизвестных фактах тульского кремля.

Мероприятия в онлайн-формате в соцсетях музейного объединения и каждого филиала сотрудники продолжат проводить во время нерабочей недели и до окончания ограничительных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Туляк отдал мошеннику почти 50 тысяч рублей за шоколадные монетки
Нерабочая неделя в Туле: жители могут задать интересующие вопросы по телефону доверия
Тульские приставы начали использовать специальные ящики для приема корреспонденции
Нерабочая неделя в Туле: полицейские будут выборочно проверят граждан на улицах
Нерабочая неделя в Туле: Казанская набережная останется открытой для посещения
Тульский военно-исторический музей за март принял более 35 уникальных солдатских писем
До 5 апреля тульские стоматологические клиники будут оказывать только экстренную помощь
Салоны красоты и бани временно перестанут принимать туляков
Тулякам запретят гулять в парках
Пропавшая в Туле 72-летняя пенсионерка нашлась
Банк УРАЛСИБ расширил условия сезонного вклада «Высота»
Туляку за распространение в соцсети интимных фото знакомой грозит уголовка
Во время карантина тулякам предлагают выучить английский и научиться готовить блюда местной кухни
Ежедневно до 400 туляков могут быть обследованы на наличие новой коронавирусной инфекции
Туляков просят до 5 апреля находиться дома
Нерабочая неделя в Туле: как будут работать структурные подразделения городской администрации с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Об особенностях обслуживания кредитной задолженности
В Тульской области в ДТП погибли три человека: водитель не имел прав
Тульские голболисты выиграли чемпионат Московской области