До 5 апреля тульские стоматологические клиники будут оказывать только экстренную помощь

27 Март 2020 2020-03-27T16:37:36+03:00

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С 28 марта по 5 апреля в регионе стоматологическим клиникам разрешается оказывать только экстренную или неотложную помощь.

Губернатор Алексей Дюмин подписал соответствующий Указ. Это сделано для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19).

Будут также закрыты парки культуры и отдыха, кафе и рестораны, ТЦ, салоны красоты и бани.

ИСТОЧНИК KP.RU