До 5 апреля тульские стоматологические клиники будут оказывать только экстренную помощь
Губернатор Алексей Дюмин подписал соответствующий Указ
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С 28 марта по 5 апреля в регионе стоматологическим клиникам разрешается оказывать только экстренную или неотложную помощь.
Губернатор Алексей Дюмин подписал соответствующий Указ. Это сделано для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19).
Будут также закрыты парки культуры и отдыха, кафе и рестораны, ТЦ, салоны красоты и бани.
ИСТОЧНИК KP.RU