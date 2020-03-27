Во время карантина тулякам предлагают выучить английский и научиться готовить блюда местной кухни
Находясь дома в связи с введением режима повышенной готовности на территории региона, туляки могут провести время с пользой.
На странице в Instagram туристического портала Тулы и Тульской области публикуются короткие видеоуроки по английскому языку.
Для любителей кулинарии тульские рестораторы и производители региональных гастрономических брендов подготовили мастер-классы «Попробуй Тулу на вкус». Они включают короткие видеоролики с мастер-классами по приготовлению блюд местной кухни и экскурсии на производство тульских брендов.
Кроме того, запущены онлайн-экскурсии, которые позволяют побывать в интересных местах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU