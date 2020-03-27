Во время карантина тулякам предлагают выучить английский и научиться готовить блюда местной кухни

27 Март 2020 2020-03-27T14:44:09+03:00

Запущены онлайн-экскурсии, которые позволяют побывать в интересных местах региона

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Находясь дома в связи с введением режима повышенной готовности на территории региона, туляки могут провести время с пользой.

На странице в Instagram туристического портала Тулы и Тульской области публикуются короткие видеоуроки по английскому языку.

Для любителей кулинарии тульские рестораторы и производители региональных гастрономических брендов подготовили мастер-классы «Попробуй Тулу на вкус». Они включают короткие видеоролики с мастер-классами по приготовлению блюд местной кухни и экскурсии на производство тульских брендов.

Кроме того, запущены онлайн-экскурсии, которые позволяют побывать в интересных местах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU