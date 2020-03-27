Ежедневно до 400 туляков могут быть обследованы на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования могут проводиться на базе сразу трех лабораторий: Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области, Тульского областного кожно-венерологического диспансера, а также Центра по профилактике и борьбе со СПИД.
Максимальные мощности составляют в общей сложности 400 исследований в день. На сегодняшний день в резерве имеется запас более чем на 2000 исследований. По мере необходимости запас тест-систем еженедельно пополняется.
Всего по состоянию на 27 марта в области обследовано 1537 человек. Зарегистрировано 8 лабораторно подтвержденных случаев заболеваний коронавирусной инфекцией, из них 5 человек прибыли из неблагополучных стран, остальные – люди из близкого с ними окружения.
ИСТОЧНИК KP.RU