27 Март 2020 2020-03-27T14:21:55+03:00

Ежедневно до 400 туляков могут быть обследованы на наличие новой коронавирусной инфекции Фото: Алексей ФОКИН

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Исследования могут проводиться на базе сразу трех лабораторий: Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области, Тульского областного кожно-венерологического диспансера, а также Центра по профилактике и борьбе со СПИД.

Максимальные мощности составляют в общей сложности 400 исследований в день. На сегодняшний день в резерве имеется запас более чем на 2000 исследований. По мере необходимости запас тест-систем еженедельно пополняется.

Всего по состоянию на 27 марта в области обследовано 1537 человек. Зарегистрировано 8 лабораторно подтвержденных случаев заболеваний коронавирусной инфекцией, из них 5 человек прибыли из неблагополучных стран, остальные – люди из близкого с ними окружения.

ИСТОЧНИК KP.RU