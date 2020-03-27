Нерабочая неделя в Туле: как будут работать структурные подразделения городской администрации с 28 марта по 5 апреля 2020 года
В предстоящие нерабочие дни администрация города Тулы продолжит свою работу.
Нерабочая неделя в Туле: как будут работать структурные подразделения городской администрации с 28 марта по 5 апреля 2020 годаФото: Игорь КОПЫТОВ
Изменить размер текста:
По возникающим вопросам туляки могут круглосуточно обращаться по телефону единой дежурно-диспетчерской службы: 47-20-34, 47-20-37 и 1391. Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы: 30-81-26.
Дозвониться в главные управления по территориальным округам можно по телефонам:
- по Пролетарскому округу: 41-02-51, 41-04-91;
- по Центральному округу: 31-28-47, факс: 31-27-13;
- по Зареченскому округу: 47-32-94, факс: 47-66-15, телефон «горячей линии»: 47-58-58;
- по Привокзальному округу: 22-44-24;
- по Советскому округу: 30-17-11.
ИСТОЧНИК KP.RU