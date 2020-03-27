В Тульской области в ДТП погибли три человека: водитель не имел прав

27 Март 2020 2020-03-27T12:57:33+03:00

По предварительной информации, молодой человек не справился с управлением

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27 марта в 07.30 на 262 км дороги М-4 «Дон» Воловского района произошло ДТП. 20-летний молодой человек на автомобиле «Chevrolet Niva» без прав наехал на остановочный павильон. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

В результате ДТП водитель и два его пассажира, 30-летний мужчина и 34-летняя женщина, скончались на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU