2020-03-27T13:01:32+03:00
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Из-за коронавируса Госавтоинспекция в Тульской области меняет режим работы

Оказание госуслуг без предварительной записи осуществляться не буде
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В подразделениях Госавтоинспекции Тульской области меняется режим работы. Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь будет осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных услуг и функций.

Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде будет проходить в виде подачи заявки с отсканированными документами в формате PDF посредством электронной почты по адресу: gibdd71tn@mvd.ru.

Выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также выдача (продление) свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов будет осуществляться только по предварительной записи по телефону.

Список телефонов отделений МРЭО ГИБДД, осуществляющих рассмотрение заявлений по внесению изменений в конструкцию ТС и выдачу (продление) ДОПОГ:

Отделение №1 (192 км. а/д М-2 «Крым» ) 8 (4872) 32 44 12

Отделение №6 (г. Алексин) 8 (48753) 6 30 05 и 36 13 31

Отделение №7 (г. Донской) 8 (48746) 5 39 15

Отделение №8 (г. Ефремов) 8 (48741) 6 17 54

Отделение №9 (г. Киреевск) 8 (48754) 6 09 26

Отделение №10 (г. Новомосковск) 8 (48762) 6 71 41 и 26 79 70

Отделение №11 (г. Суворов) 8 (48763) 2 60 03

Отделение №12 (г. Щекино) 8 (48751) 6 08 92

Во взаимодействии с образовательными организациями, осуществляющими подготовку кандидатов в водители транспортных средств (автошколами), будет сокращено количество одновременно сдающих кандидатов в водители в составе учебных групп. Для этого графики проведения экзаменов на право управления транспортными средствами будут скорректированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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