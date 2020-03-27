Нерабочая неделя в Туле: регистрация рождения и смерти будет проводиться два дня

27 Март 2020 2020-03-27T12:08:17+03:00

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Государственная регистрация рождения и регистрация смерти на следующей неделе будет проводиться только 2 дня - 31 марта и 3 апреля. Органы ЗАГС региона изменили график своей работы в связи с объявлением следующей недели нерабочей.

Вступить в брак или расторгнуть по совместному заявлению супругов, не имеющих общих детей, смогут только пары, чьи заявления уже были приняты в ранее установленные даты.

Присутствовать при государственной регистрации не смогут гости, только заявители.

Другие услуги органы ЗАГС будут оказывать только по предварительной записи на прием по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU