Нерабочая неделя в Туле: регистрация рождения и смерти будет проводиться два дня
Государственная регистрация рождения и регистрация смерти на следующей неделе будет проводиться только 2 дня - 31 марта и 3 апреля. Органы ЗАГС региона изменили график своей работы в связи с объявлением следующей недели нерабочей.
Вступить в брак или расторгнуть по совместному заявлению супругов, не имеющих общих детей, смогут только пары, чьи заявления уже были приняты в ранее установленные даты.
Присутствовать при государственной регистрации не смогут гости, только заявители.
Другие услуги органы ЗАГС будут оказывать только по предварительной записи на прием по телефону.
ИСТОЧНИК KP.RU