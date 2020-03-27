27 Март 2020 2020-03-27T12:10:00+03:00

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27 марта в Тульской области стартовала весенняя охота на вальдшнепа, тетерева, селезней уток и гусей. Она продлится 10 дней до 5 апреля. Соответствующий приказ подписал министр экологии и природных ресурсов Тульской области Юрий Панфилов.

Вести отстрел птиц можно в охотничьих угодьях региона.

Также охотникам рекомендовано в связи с эпидобстановкой ограничить при приветствии тесные объятия и рукопожатия; соблюдать дистанцию не менее 1 метра с людьми, пользоваться масками и антисептиками.

ИСТОЧНИК KP.RU