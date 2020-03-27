ДТП на ул. Оборонной в Туле: помощь медиков потребовалась водителю «ВАЗа»

27 Март 2020 2020-03-27T11:25:19+03:00

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26 марта в 20.30 на улице Оборонной в Туле произошло ДТП. 21-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ-2111» при повороте налево столкнулся с автомобилем «Vortex» под управлением 35-летнего мужчины. Машина двигалась во встречном направлении.

В результате ДТП водитель «ВАЗа» получил различные травмы. После оказания помощи медики отпустили его домой.

ИСТОЧНИК KP.RU