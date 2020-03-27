В Туле двери автобуса зажали детскую коляску: на дорогу выпал годовалый ребенок
Это произошло в момент, когда коляску пыталась вывезти из автобуса 19-летняя мать ребенка
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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26 марта в 20-06 на Красноармейском проспекте в Туле произошло ДТП. 47-летний водитель автобуса «Нефаз-5219» при закрытии дверей прижал детскую коляску. Из нее выпала годовалая девочка. Это произошло в момент, когда коляску пыталась вывезти из автобуса 19-летняя мать ребенка.
По предварительной информации, мужчина при начале движения не убедился, что все пассажиры закончили высадку.
В результате ДТП девочка получила помощь медиков. После этого мать с ребенком были отпущены домой.
ИСТОЧНИК KP.RU