В Туле двери автобуса зажали детскую коляску: на дорогу выпал годовалый ребенок

27 Март 2020 2020-03-27T11:26:56+03:00

Это произошло в момент, когда коляску пыталась вывезти из автобуса 19-летняя мать ребенка

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26 марта в 20-06 на Красноармейском проспекте в Туле произошло ДТП. 47-летний водитель автобуса «Нефаз-5219» при закрытии дверей прижал детскую коляску. Из нее выпала годовалая девочка. Это произошло в момент, когда коляску пыталась вывезти из автобуса 19-летняя мать ребенка.

По предварительной информации, мужчина при начале движения не убедился, что все пассажиры закончили высадку.

В результате ДТП девочка получила помощь медиков. После этого мать с ребенком были отпущены домой.

ИСТОЧНИК KP.RU