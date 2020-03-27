27 Март 2020 2020-03-27T11:13:23+03:00

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В Тульской области начался сезон активности клещей. Их ранней активизации способствует аномально теплая зима 2019-2020 года и ранний приход весны. В регионе уже были зарегистрированы случаи присасывания клещей к людям, в том числе к детям.

Специалисты рекомендуют по возвращении домой после прогулок, осматривать себя, своих близких и животных на наличие клещей.

Если присасывания избежать не удалось, обращайтесь за медицинской помощью. После извлечения клеща рекомендуется сдать его на анализ для обследования его на наличие инфекций, что поможет в выборе стратегии лечения. Исследование клещей на наличие инфекций проводят на базе Лаборатории природно-очаговых и особо-опасных инфекций «ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» по адресу: г.Тула. ул.Оборонная 114, телефон 8-(4872)-37-39-56.

ИСТОЧНИК KP.RU