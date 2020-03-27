В Тульской области появился дистанционный проект учителей-волонтеров

27 Март 2020 2020-03-27T11:03:43+03:00

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В Тульской области запущен дистанционный проект учителей-волонтеров. В рамках акции педагоги предлагают авторские курсы и уроки для размещения в свободном доступе в специальном разделе на портале «Виртуальная школа».

Учителя-волонтеры проявили такую инициативу в ответ на сложившуюся ситуацию. Поучаствовать в проекте и предложить свой интересный дистанционный курс или урок может каждый творческий учитель.

ИСТОЧНИК KP.RU